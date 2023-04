© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non prevedono di inviare forze di pace in Sudan nel prossimo futuro. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “In generale, il dispiegamento di forze di terra nel Paese al momento non è contemplato, e non mi aspetto che lo sia in futuro”, ha detto. (Was)