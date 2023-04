Regno Unito: governo potrebbe rivolgersi ad alta corte di Londra per fermare sciopero infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico potrebbe rivolgersi all'Alta corte di Londra per fermare lo sciopero degli infermieri previsto per il 2 maggio. Lo ha reso noto il Royal College of Nursing (Rcn), rivelando che alcuni ministri intenderebbero rivolgersi all'Alta corte. Steve Barclay, il ministro della Salute, aveva affermato già la scorsa settimana che lo sciopero, che dovrebbe durare dalle 22:00 di domenica fino alla stessa ora di martedì, sarebbe illegale perché il mandato legale del sindacato di intraprendere un'azione di sciopero scade lunedì 1 maggio. Il segretario generale dell'Rcn, Pat Cullen, ha spiegato che la "minaccia" del governo sarebbe "sbagliata e indifendibile", aggiungendo: "l'unico modo per affrontare i bulli è resistere a loro ... anche in tribunale". (Rel)