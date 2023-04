25 Aprile: Marotta (Avs), domani in piazza a Roma, ora e sempre resistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra, in consiglio regionale del Lazio, Claudio Marotta, domani sarà al corteo del 25 aprile a Roma insieme alle associazioni partigiane. "Onore ai Gap, ora e sempre Resistenza": domani con lo stesso striscione "che abbiamo portato qualche giorno fa a Via Rasella, sarò anche io a Largo Bompiani a Roma per partecipare al corteo del 25 aprile insieme alle associazioni partigiane. Tutti insieme per difendere la memoria dei gappisti e della nostra città, Medaglia d`oro al Valor Militare per la Resistenza. Tutti insieme ancora una volta per ricordare l'importanza della Festa della Liberazione e rendere onore a chi ha combattuto contro il fascismo, restituendo libertà e democrazia al nostro Paese". Lo dichiara in una nota il capogruppo Avs in consiglio regionale, Claudio Marotta.(Com)