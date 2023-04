Sudan: Tajani a Ciampino, evacuati 83 italiani e 13 stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 83 i cittadini italiani e 13 quelli stranieri evacuati dal Sudan che atterreranno a breve in Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando ai giornalisti all'aeroporto di Ciampino, dove è atteso nei prossimi minuti il volo dell’Aeronautica militare con a bordo i connazionali evacuati dal Sudan. "Si sta concludendo positivamente un'operazione che è stata coordinata dai ministeri degli Esteri e della Difesa e dalla nostra intelligence, tenendo costantemente informato il presidente del Consiglio. Siamo riusciti a portare prima a Gibubi, e ora stanno arrivando in Italia, tutti gli italiani che hanno chiesto di lasciare il Sudan. È stata un'operazione non semplice, ma che ha avuto ottimi risultati. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono impegnati in questa operazione, tutti i militari delle forze armate che si sono resi protagonisti dell'evacuazione dei nostri connazionali e di tanti cittadini stranieri", ha aggiunto Tajani, sottolineando inoltre l'impegno dell'Unità di crisi della Farnesina "che giorno e notte ha seguito uno per uno tutti gli italiani che si apprestavano a lasciare Khartum".(Res)