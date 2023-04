Ita: trattativa con Lufthansa prorogata al 12 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lufthansa ha chiesto al ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto si apprende, una proroga fino al 12 maggio del termine della trattativa, in scadenza oggi, per l'acquisto del 40 per cento delle azioni di Ita Airways. La stessa Lufthansa oggi ha fatto sapere che le trattative tra la compagnia tedesca e il ministero sono sulla buona strada ma non sono ancora completate. Lufthansa ha presentato un'offerta lo scorso gennaio per ottenere il 40 per cento del successore di Alitalia ma la compagnia tedesca mira a ottenere opzioni per un acquisto completo della società, rilevando le quote rimanenti in mano al ministero. (Rin)