Spagna: imbrattate sedi nazionali dei socialisti e dei popolari a Madrid con vernice nera

- Le sedi nazionali del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e del Partito popolare (Pp), situate rispettivamente in Calle Ferraz e in Calle Genova a Madrid, sono state imbrattate questo pomeriggio con vernice nera. Fonti del Pp hanno dichiarato all'agenzia di stampa "Europa Press" che dopo l'accaduto hanno contattato la polizia. Il segretario generale dei popolari di Madrid, Alfonso Serrano, ha accusato la "sinistra radicale". "La risposta migliore in una democrazia è il 28 maggio (giorno delle elezioni regionali e comunali). Di fronte alla loro intolleranza e al loro radicalismo, urne piene di voti per la libertà", ha affermato sul suo account Twitter. (Spm)