Sudan: Tajani, chiediamo rapido cessate il fuoco tra le parti in conflitto

- L'Italia è pienamente impegnata affinché cessi la guerra civile in Sudan e si giunga ad un rapido cessate il fuoco tra le parti in conflitto. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando ai giornalisti all'aeroporto di Ciampino, dove è atteso nei prossimi minuti il volo dell’Aeronautica militare con a bordo i connazionali evacuati dal Sudan. "Sono stato in contatto in questi giorni con i leader delle due fazioni in contrasto fra di loro e ho insistito affinché si arrivasse a un cessate il fuoco e si trovasse un accordo", ha aggiunto Tajani. (Res)