Energia: da Ostenda l'impegno europeo per l'eolico nel Mare del Nord

- Si è tenuto oggi a Ostenda, in Belgio, il vertice tra nove Paesi europei incentrato sullo sviluppo dell'energia eolica nel Mare del Nord. L’occasione per confermare l’unità di intenti delle nazioni dell’Unione europea (Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda e Lussemburgo e Danimarca) ma che coinvolge anche la Norvegia, sempre più centrale nei piani energetici di Bruxelles, e il Regno Unito. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha partecipato alla firma della dichiarazione di Ostenda con la quale i Paesi si impegneranno ad accelerare i progetti congiunti sull’eolico offshore nel Mare del Nord in risposta all'aggressione russa contro l'Ucraina e all’utilizzo dell’energia come arma da parte di Mosca. Altri progetti che coinvolgeranno le nazioni firmatarie sono quelli relativi all’idrogeno rinnovabile, alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, alla sicurezza delle infrastrutture energetiche a fronte di sabotaggi e attacchi cyber. Parlando a Ostenda, Von der Leyen ha sottolineato come l'idrogeno verde può essere “la svolta per l'Europa e l'economia comunitaria”. "Sono molto contenta che abbiamo aumentato le ambizioni sull'idrogeno rinnovabile. L'idrogeno verde può essere la svolta per l'Europa, le nostre industrie e la nostra economia. E la regione del Mare del Nord ha il potenziale per produrre enormi quantità di idrogeno verde e per diventare il principale corridoio per le importazioni", ha dichiarato. (segue) (Beb)