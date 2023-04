Energia: da Ostenda l'impegno europeo per l'eolico nel Mare del Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono quindi molto lieta di invitare i Paesi rappresentati qui oggi a lavorare a progetti transfrontalieri sull'idrogeno. La Commissione è pronta a fornire tutto il sostegno possibile. Parallelamente, ci assicureremo che la Banca dell'idrogeno, che creeremo, sia operativa entro la fine di quest'anno, per creare un vero e proprio mercato europeo dell'idrogeno", ha aggiunto. "In sintesi, l'Europa è diventata la casa delle rinnovabili. E il Mare del Nord sta diventando la centrale elettrica d'Europa", ha rilevato von der Leyen, evidenziando al contempo come l’Ue abbia ridotto le emissioni di gas serra del 2,5 per cento in un anno "Nonostante la crisi dovuta alla guerra in Ucraina, siamo riusciti da un lato a mantenere l'economia in crescita, dall'altro a ridurre le emissioni di gas serra", ha detto. "Mentre a livello globale le emissioni di gas serra sono aumentate l'anno scorso dell'un per cento, nell'Unione europea sono state ridotte del 2,5 per cento. In altre parole, in questo anno di crisi, la produzione di energie rinnovabili nell'Unione europea ha ricevuto un impulso formidabile", ha aggiunto. (segue) (Beb)