Energia: da Ostenda l'impegno europeo per l'eolico nel Mare del Nord (3)

- L'anno scorso, ha poi proseguito von der Leyen "abbiamo raddoppiato la diffusione delle energie rinnovabili e per la prima volta abbiamo generato più elettricità dal vento e dal sole rispetto al gas”. “Le energie rinnovabili sono fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi nel 2050, si tratta di accelerare", ha concluso. Per il presidente francese Emmanuel Macron è necessario avere un "approccio molto coerente" per sviluppare un'industria europea nel settore energetico. "La Francia si inserisce in questa strategia con un obiettivo di 40 gigawattora", ha detto Macron, ricordando anche un investimento previsto di 40 miliardi di euro nei prossimi quindici anni da parte del governo di Parigi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha a sua volta messo in evidenza come il Mare del Nord possa diventare “la centrale elettrica più grande del mondo” con lo sviluppo degli impianti eolici al largo delle coste dei Paesi rivieraschi. (Beb)