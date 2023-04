Sudan: Tajani, ambasciata a Khartum resta chiusa ma sarà operativa quella in Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ora la nostra ambasciata a Khartum rimane chiusa ma resterà operativa probabilmente presso quella di Addis Abeba, in Etiopia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando ai giornalisti all'aeroporto di Ciampino, dove è atteso nei prossimi minuti il volo dell’Aeronautica militare con a bordo i connazionali evacuati dal Sudan. "Voglio ringraziare il nostro ambasciatore in Sudan, protagonista di un'azione di raccolta e sostegno, e quello in Etiopia, che si è dato molto da fare per l'accoglienza dei connazionali a Gibuti", ha osservato Tajani, ricordando che altri 19 connazionali (un gruppo di sub che si trovava in crociera) sono rientrati l'altro ieri in Egitto grazie anche all'impegno della nostra ambasciata a Il Cairo. "Sono rimasti alcuni italiani che non sono voluti partire: si tratta per lo più di rappresentanti delle Ong e di qualche missionario che ha deciso di rimanere in Sudan. Continueremo a seguire anche loro con grande attenzione", ha aggiunto il ministro.(Res)