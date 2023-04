Migranti: Borghi (Lega), Bonaccini a furia di propaganda perde memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd oggi la fa grossa. Ossessionato dalle posizioni ideologiche sull'immigrazione, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sostiene di non essere stato convocato per affrontare l'emergenza migranti col governo, mentre la convocazione della Conferenza delle Regioni - presente il ministro Piantedosi - porta la data del 20 aprile. A furia di fare propaganda a sinistra stanno perdendo la memoria". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Claudio Borghi.(Com)