Sudan: Blinken, Usa preoccupati per possibile coinvolgimento gruppo Wagner nel conflitto

- Gli Stati Uniti nutrono "profonda preoccupazione" per il coinvolgimento del gruppo mercenario russo Wagner in Sudan. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, il quale ha definito Wagner "un elemento che quando è impegnato porta semplicemente più morte e distruzione con sé". "È molto importante scongiurare un suo ulteriore impegno in Sudan", ha aggiunto. In precedenza diversi media statunitensi avevano riferito – citando funzionari anonimi – che Wagner starebbe cercando di interferire nel conflitto in Sudan offrendo armi pesanti alle Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo. Secondo quanto rivelato dal “Wall Street Journal”, che cita una fonte vicina all’ufficiale sudanese e una all’interno del Pentagono, il gruppo Wagner ha offerto armi pesanti alle milizie paramilitari di Dagalo, offrendo loro in particolare sistemi missilistici anti-aerei spalleggiabili Manpads di cui già dispone nella Repubblica Centrafricana, dove il gruppo paramilitare russo è attivo da diversi anni. Secondo la fonte sudanese, Dagalo avrebbe respinto per il momento l’offerta temendo di rendersi nemici gli Stati Uniti, che sono particolarmente preoccupati dalla possibilità che la Russia sia sempre più coinvolta nel conflitto. Stando alla fonte del Pentagono, invece, le informazioni raccolte dall’intelligence Usa indicano che il capo delle Rsf starebbe “attivamente considerando” l’offerta in attesa di una decisione definitiva. La consegna dei Manpads, qualora avvenisse, potrebbe consentire alle Rsf di contrastare gli attacchi aerei che le Forze armate sudanesi (Saf) del generale Abdel Fattah al Burhan stanno conducendo a tappeto in tutto il territorio nazionale sin dal 15 aprile. (segue) (Was)