Sudan: Blinken, Usa preoccupati per possibile coinvolgimento gruppo Wagner nel conflitto (2)

- Il governo degli Stati Uniti, scrive a sua volta il quotidiano "Washington Post" sulla base di alcuni documenti riservati del Pentagono divulgati nelle scorse settimane, è inoltre preoccupato dalla crescente instabilità del Ciad, importante alleato di Washington nel continente africano alle prese con insurrezioni islamiche e con un presunto tentativo di colpo di Stato orchestrato dal gruppo paramilitare russo Wagner. Dai documenti emerge che il gruppo Wagner avrebbe condotto a febbraio attività di reclutamento di ribelli ciadiani, e stabilito un sito per l'addestramento di circa 300 combattenti nella vicina Repubblica Centrafricana, nell'ambito di un "complotto in divenire per deporre il governo del Ciad". I documenti descrivono una discussione tra il leader del gruppo Wagner Evgenij Prigozhin e alcuni suoi collaboratori, in merito alle tempistiche e alle risorse necessarie ad attivare la struttura per l'addestramento dei combattenti ad Avakaba, vicino al confine con il Ciad, nonché ai tragitti che il gruppo Wagner dovrebbe utilizzare per trasportare i combattenti. Secondo la "Washington Post", le preoccupazioni in merito alla crescente instabilità del Ciad hanno spinto Washington e altri Paesi occidentali a chiudere un occhio sulla crescente repressione politica e le violazioni dei diritti umani da parte del governo di quel Paese, inclusa l'uccisione di numerosi manifestanti pacifici da parte delle forze di sicurezza ciadiane lo scorso ottobre. Secondo la Commissione per i diritti umani del Ciad, nella repressione delle proteste hanno perso la vita almeno 128 civili. (Was)