Ue: Conferenza Praga accoglie emendamento Fontana su immigrazione illegale 

- Accolto l'emendamento del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, dalla presidenza ceca che sta ospitando a Praga la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea. L’emendamento - ora inserito nel testo delle conclusioni della conferenza che saranno approvate domani - sottolinea quanto la guerra in Ucraina abbia accentuato la necessità di rafforzare la cooperazione dell’Ue con gli altri Paesi del Mediterraneo. In questo ambito avrà un ruolo cruciale la diplomazia parlamentare, soprattutto nell’elaborare una risposta effettiva all’immigrazione illegale, usata come strumento per destabilizzare l’Unione europea. “La guerra della Federazione Russa contro l’Ucraina - recita l'emendamento - ha dimostrato l’importanza delle interconnessioni Ue con la regione mediterranea in materia di sicurezza, stabilità e prosperità. A fronte del nuovo scenario geopolitico, gli Stati membri e i Paesi nel vicinato stanno affrontando ora più che mai le stesse problematiche comuni, in particolare i flussi migratori, cambiamento climatico, sviluppo sostenibile e la lotta contro il terrorismo e i crimini internazionali. I presidenti dunque ritengono che l’Unione europea e i Paesi confinanti debbano rafforzare il dialogo e la cooperazione nel campo della diplomazia parlamentare, con particolare attenzione a una risposta efficace all’immigrazione illegale che può essere usata come strumento per destabilizzare l’Ue". (Res)