Mediterraneo: Save the Children, 20 i dispersi in due naufragi tra Italia e Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora naufragi nel Mediterraneo nel tentativo disperato di raggiungere la salvezza in Europa. Le persone arrivate oggi a Lampedusa riferiscono di due tragedie verificatesi nella notte nel tratto di mare tra la Tunisia e l'Italia. Nel primo caso i dispersi sarebbero circa 19, nel secondo caso almeno tre. Lo riferisce Save the Children in un comunicato. I sopravvissuti, che sono nel frattempo stati portati all'hotspot, estremamente provati, dichiarano di aver perso familiari e amici. Ancora morti, dunque, lungo quella che si conferma una rotta altamente letale, tra quanti fuggono da violenze, guerre, persecuzione, povertà estrema sperando di raggiungere una possibilità di pace e futuro in Europa, attraverso l'unica modalità che è loro concessa in assenza di vie sicure e legali, cioè affidarsi ai trafficanti e a quella terribile roulette che è l'attraversamento del Mediterraneo in condizioni assolutamente insicure e pericolose. I team di protezione di Save the Children stanno intervenendo per garantire un adeguato supporto ai sopravvissuti, ascolto e risposta ai loro bisogni primari. (segue) (Com)