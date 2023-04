Mediterraneo: Save the Children, 20 i dispersi in due naufragi tra Italia e Tunisia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, le migliorate condizioni meteo marine hanno consentito altre partenze e nuovi sbarchi, che hanno portato di nuovo a oltre 1.200 il numero di persone all'interno dell'hotpost di Lampedusa, di cui almeno 280 sono minori non accompagnati. E sono proprio i minori stranieri non accompagnati, tra le categorie più vulnerabili, che negli ultimi mesi rimangono diverse settimane in hotspot, in attesa di un trasferimento, a causa della mancanza dei posti in strutture di prima accoglienza a loro dedicate. Un numero sempre troppo alto che non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone più vulnerabili, come anche i nuclei mamme-bambini, né la risposta adeguata ai loro bisogni essenziali, dimostrando ancora una volta l'inadeguatezza di strutture del genere a ospitare bambini e adolescenti soli, come ha recentemente riconosciuto anche la Corte europea dei diritti dell'uomo. Save the Children ricorda che l'hotspot di Lampedusa, così come quelli di Pozzallo e Taranto o ancora la tensostruttura di Roccella Ionica e il porto di Augusta, dove di recente i minori appena arrivati hanno dormito nelle tensostrutture in banchina in attesa di sistemazione, non possono essere considerate soluzioni di accoglienza adeguate, soprattutto per le persone più vulnerabili. (segue) (Com)