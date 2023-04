Mediterraneo: Save the Children, 20 i dispersi in due naufragi tra Italia e Tunisia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Save the Children, che è presente sull'isola per garantire assistenza e orientamento ai minori soli e ai nuclei familiari fin dal primo momento dell'arrivo, evidenzia come questa situazione sia ormai cronica. All'interno dell'hotspot si registrano di continuo gravi carenze e ritardi nell'erogazione di beni e servizi primari, come vestiario adeguato, cibo idoneo e accesso alle cure mediche. Save the Children – attiva a Lampedusa con i suoi operatori– torna a fare appello al governo, affinché siano immediatamente garantiti spazi adeguati e distinti per l'accoglienza degli adulti, dei minori e delle donne, anche facendo ricorso a strutture di prima accoglienza per i nuclei mamma-bambino e per i minori soli. Allo stesso tempo, chiede che siano ripristinate rapidamente all'interno dell'hotspot condizioni dignitose di accoglienza, a partire dalla regolare distribuzione dei generi di prima necessità e la fruibilità dei servizi igienici. Occorre inoltre velocizzare i trasferimenti, soprattutto delle persone più vulnerabili. Sottolinea, infine, il bisogno di potenziare il supporto sanitario alle persone all'interno della struttura di Contrada Imbriacola, oltre al presidio pediatrico che è stato attivato in questi giorni. Evidenzia infine anche l'importanza per i bambini e ragazzi di essere accolti in un ambiente adeguato e sereno, che consenta loro di elaborare quanto vissuto, e prevedendo per loro la possibilità di fruire di opportunità di socializzazione e di gioco anche all'esterno del centro. (Com)