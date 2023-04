Serbia-Italia: al via progetto Maeci-Onu per coinvolgere giovani nella politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi in Serbia, con un evento ospitato nella residenza dell'ambasciatore d'Italia a Belgrado, il progetto “Programma di tutoraggio per la promozione dei diritti umani, della parità di genere e della maggiore partecipazione dei giovani in Serbia”. L’evento è stato finanziato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e realizzato dal "sistema Onu" tramite le agenzie Unfpa e UN Women. Secondo quanto riporta il comunicato della rappresentanza diplomatica, il progetto punta a favorire un maggiore coinvolgimento dei giovani nella vita politica serba, attraverso iniziative a sostegno dell'impegno sociale delle nuove generazioni a livello locale, per formarne le capacità di leadership, promuovendo allo stesso tempo i diritti umani. All'evento hanno partecipato la coordinatrice dell'Ufficio Onu di Belgrado, Francoise Jacob, e la vice ministra serba per i Giovani e il turismo, Ivana Antonijevic, oltre a circa 100 giovani del Paese balcanico. "Crediamo fortemente che i giovani abbiano un ruolo chiave nello sviluppo di una società in tutti i diversi campi: economia, politica, cultura. L'Italia vuole sostenere l'impegno civico delle nuove generazioni per favorire lo sviluppo della Serbia in ogni ambito", ha dichiarato nel suo intervento l'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori.(Seb)