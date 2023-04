Governo: Malan (Fd'I), con esecutivo Meloni Italia torna a crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il governo Meloni l'Italia torna a crescere. Aumentano il Pil e il numero degli occupati mentre lo spread e l'inflazione scendono. E il prossimo primo maggio, in una data simbolica quella della festa dal lavoro, il governo varerà un importante decreto con misure per favorire l'occupazione. Tra queste il taglio del cuneo fiscale a beneficio di famiglie, lavoratori, imprese e redditi medio-bassi. Il governo Meloni sta lavorando per gli italiani, e i risultati si vedono". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan.(Rin)