Francia: Macron critica dichiarazioni ambasciatore cinese su Ucraina ed ex repubbliche sovietiche

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato il linguaggio utilizzato dall'ambasciatore cinese in Francia, Lu Shaye, che nei giorni scorsi ha messo in discussione l'indipendenza delle ex repubbliche sovietiche e la sovranità ucraina sulla Crimea. "Penso che non spetta ad un diplomatico avere questo tipo di linguaggio", ha detto Macron a margine del vertice sullo sviluppo dell'energia eolica nel Mare del Nord a Ostenda, in Belgio. "Quindi, piena solidarietà ai Paesi che sono stati attaccati nella lettura della loro storia e delle loro frontiere", ha aggiunto il capo dello Stato. (Frp)