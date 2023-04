Sudan: Tajani, fondamentale cessate il fuoco immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sudan è fondamentale un cessate il fuoco immediato e ripresa dialogo tra le parti. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un tweet pubblicato al termine del Consiglio affari esteri di Lussemburgo. "Sono appena terminati i lavori del Cae. Si è parlato di Sudan. Fondamentale cessate il fuoco immediato e ripresa dialogo tra le parti. Soddisfazione per efficace coordinamento Ue per evacuazione da Khartoum", si legge nel tweet.(Res)