Ucraina: Borrell, ministro Kuleba ha chiesto armi con urgenza, dobbiamo aumentare le consegne

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha avanzato le richieste di munizioni "con la forza e il sentimento d'angustia che si prova quando si vive una guerra". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza finale del Consiglio Affari esteri a Lussemburgo. "Possiamo teorizzare delle cose, ma se si subisce un'invasione barbarica, un'aggressione, dei bombardamenti che avvengono sistematicamente, è comprensibile che si chieda sempre più aiuto, e lo si faccia con insistenza e in modo urgente, e credetemi che stiamo facendo tutto il possibile per rispettare i nostri impegni", ha detto l'Alto rappresentante Ue, che ha poi ricordato come i Paesi membri hanno già richiesto 600 milioni di euro, su un miliardo disponibile, come rimborso per la fornitura di munizioni, pratica che fa parte del primo pilastro del piano per la fornitura di munizioni di artiglieria all'Ucraina. (segue) (Res)