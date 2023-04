Ucraina: Borrell, ministro Kuleba ha chiesto armi con urgenza, dobbiamo aumentare le consegne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri, ha aggiunto Borrell, "hanno già consegnato mille missili a Kiev. Le munizioni non raggiungono i numeri che vorrei, o che vorrebbe il ministro Kuleba, ma è qualcosa su cui si deve lavorare e su cui si sta lavorando", ha aggiunto il diplomatico spagnolo, sottolineando che ci sono quindi ancora risorse disponibili. "È questione di forzare il ritmo e aumentare le consegne. Credo che i ministri degli Esteri degli Stati Ue capiscono l'urgenza della questione e che ne parleranno con i loro ministri della Difesa, e lo farò anch'io, per trasmettere la necessità dell'urgenza e della necessità di lavorare su questo, perché è l'unica strada percorribile, l'unico modo per combattere l'invasione è dare la capacità di resistere all'Ucraina", ha concluso. (Res)