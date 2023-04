Germania: cancellato ordine per nuovi gommoni delle forze speciali marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco ha cancellato l'ordine per nove nuovi gommoni destinati al Comando forze speciali della marina (Ksm). È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che si tratta di sostituire i gommoni Rhib H1010 in dotazione al reparto, ormai obsoleti. A giugno del 2022, il Bundestag aveva approvato lo stanziamento dei finanziamenti necessari e la Difesa ordinato nove imbarcazioni all'azienda finlandese Boomeranger. Il contratto prevedeva l'opzione per l'acquisto di altri 12 dodici gommoni, con un costo totale di 34,4 milioni di euro coperto dal fondo speciale per le Forze armate (Bundeswehr), la cui dotazione nominale è di 100 miliardi di euro. Tuttavia, il 6 aprirle scorso, il ministero della Difesa ha cancellato il progetto, perché Boomeranger non è riuscita a soddisfare i requisiti stabiliti dal dicastero, in particolare l'elevata velocità dei gommoni. Come nota “Der Spiegel”, si trattava di una “missione impossibile”, tanto che le società di cantieristica navale tedesche si erano tirate indietro di fronte alle aspettative della Difesa. La commissione Bilancio del Bundestag, che pure ha approvato la commessa, era consapevole delle difficoltà dell'ordine. “Era chiaro fin dall'inizio: qualcosa sta andando davvero storto qui”, ha dichiarato Ingo Gaedechens, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e membro dell'organo del parlamento federale. L'esponente del principale partito di opposizione in Germania ha aggiunto: “L'elenco dei requisiti della Bundeswehr era così ampio che era ed è impossibile rispettarlo in un progetto per un'imbarcazione allo stato dell'arte”. Tuttavia, la Difesa ha ripetutamente insistito sulla fattibilità del progetto, nonostante i diversi avvertimenti in senso contrario. (Geb)