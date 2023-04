Sudan: governi di Ciad, Sudafrica e Nigeria avviano operazioni di evacuazione concittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ciad evacuerà 438 dei suoi cittadini dal Sudan dilaniato dal conflitto, trasferendoli a bordo di autobus da Khartum a Port Sudan, sul mar Rosso, e poi riportandoli a casa. Lo ha annunciato su Twitter il portavoce del governo ciadiano Aziz Mahamat Saleh, precisando che il numero totale di ciadiani che vivono in Sudan non è noto. Tra gli oltre 400 cittadini ciadiani evacuati, ha aggiunto il portavoce, ci sono 300 studenti e 120 persone bisognose di cure mediche, oltre a "circa 30" soldati che si trovavano nelle scuole di addestramento sudanesi. Il Ciad ha chiuso il suo lungo confine di 1 mila chilometri con il Sudan il 15 aprile, giorno dell'inizio dei combattimenti nel Paese. Nel frattempo anche il governo del Sudafrica ha fatto sapere di aver iniziato a evacuare decine dei suoi cittadini intrappolati nel Sudan colpito dal conflitto. “Posso confermare che l'operazione per evacuare i sudafricani dal Sudan e il personale dell'ambasciata sudafricana è attualmente in corso. Saranno trasferiti in un Paese vicino per sicurezza”, ha riferito alla stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Clayson Monyela, senza precisare quale sarà il Paese in questione. Anche la Nigeria prevede di iniziare nei prossimi giorni l'evacuazione di quasi 3 mila dei suoi cittadini - per lo più studenti - presenti in Sudan tramite convoglio diretto verso l'Egitto. Lo ha riferito all'emittente "Channels Tv" un funzionario dell'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze della Nigeria (Nema)., precisando che il piano prevede di trasferirne da 2.650 a 2.800, comprese le famiglie del personale dell'ambasciata. (Res)