Pisa: Castellone (M5s) su tragedia Capovani, intervenire per contrastare violenza in ambito sanitario

- Barbara Capovani, psichiatra di 55 anni, è morta per mano di un suo ex paziente, massacrata a colpi di spranga. “Per contrastare le aggressioni a carico del personale sanitario occorrono interventi urgenti e risolutivi”. Lo dichiara in una nota la vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone, del Movimento 5 stelle. “Una tragedia annunciata che poteva essere evitata. Una delle tante in cui cadono martiri quegli eroi dimenticati, i medici”, sottolinea Castellone, che aggiunge: “Non è bastata la nostra legge che ha aumentato le pene ed introdotto la procedibilità d'ufficio per gli aggressori (da me inserita come emendamento a quella legge). Non poteva bastare, vista la carenza atavica di investimenti in sanità. È come continuare a mettere cerotti su una grave ferita da trauma. Va affrontato inoltre il tema del rapporto tra salute mentale e giustizia, come chiesto anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22/2022 che ha sollecitato il Parlamento ad intervenire con urgenza su questa materia. È il momento di dare risposte al Paese. Risposte dovute a chi ha bisogno di cure e a chi quelle cure deve erogarle”. (Rin)