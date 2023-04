Onu: Italia eletta alla vicepresidenza del Comitato per l’informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è stata eletta alla vicepresidenza del Comitato delle Nazioni Unite per l’informazione, uno degli organi consultivi dell’Assemblea generale Onu, con mandato per il biennio 2023-2024. Alla presidenza del Comitato, il cui compito principale è il contrasto alla disinformazione, è stato eletto il Pakistan. Le altre rappresentanze elette alla vicepresidenza sono invece quelle di Lettonia, El Salvador e Madagascar. (Was)