25 aprile: Baldino (M5s), Costituzione ancorata a valori antifascismo e Resistenza

- "La nostra Costituzione nasce dalle ceneri del ventennio fascista e dalle radici della resistenza. Quindi domani è la festa di tutti gli italiani. I ministri hanno giurato sulla Costituzione, clamoroso qualche esponente di governo non riesca a pronunciare la parola antifascismo. Non solo disconoscono la Costituzione ma addirittura la calpestano nei valori di solidarietà, uguaglianza, democrazia". Lo ha detto Vittoria Baldino vicecapogruppo M5s a Montecitorio a "Oggi è un altro giorno" su Rai1. "Copione del centrodestra prevede solo leggi a proprio vantaggio per conservare il potere", ha evidenziato. (Rin)