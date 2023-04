Israele: sondaggio, 74 per cento dei cittadini desidera un accordo sulla riforma giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Israele il 74 per cento dei cittadini è a favore di un accordo sulla riforma giudiziaria tra i partiti dell'opposizione e la coalizione al governo, al fine di risolvere l'attuale crisi politica che colpisce il Paese. Come riferisce il quotidiano “The Jeruslamem Post”, lo rivela un sondaggio pubblicato dall’iniziativa Call for agreement, secondo cui sono 7.145.440 gli israeliani che desiderano che si raggiunga un accordo per la riforma del sistema giudiziario. Il sondaggio è stato condotto dal 6 al 17 aprile attraverso il Rushnik Institute, su un campione rappresentativo di 503 intervistati. Call for Agreement terrà una protesta di fronte alla residenza del presidente di Israele, Isaac Herzog, in occasione della Giornata dell'indipendenza dello Stato ebraico, prevista per mercoledì 26 aprile. "Siamo convinti che solo attraverso un vero dialogo sia possibile raggiungere una soluzione per un accordo condivisibile da tutte le parti, a beneficio della pace interna e al fine di prevenire la disintegrazione della società israeliana", ha dichiarato Call for Agreement. Rappresentanti dell’iniziativa, tra cui l'ex vicepresidente di Elbit Elad Aharonson e l'ex amministratore delegato Yossi Ackerman, l'avvocato Yali Yigal e il politico di Gerusalemme, Ofer Berkowitz, hanno affermato che la crisi delle riforme ha danneggiato la sicurezza, l'economia, la resilienza nazionale e persino le relazioni personali. Aharonson ha colto l'occasione per invitare i dimostranti a partecipare alle manifestazioni previste per la Giornata dell'indipendenza, per protestare e impedire la divisione della nazione. (segue) (Res)