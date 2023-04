Israele: sondaggio, 74 per cento dei cittadini desidera un accordo sulla riforma giudiziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mezzo di una spaccatura nazionale senza precedenti, causata della volontà dell'attuale governo di riformare radicalmente il sistema giudiziario, Israele si sta anche preparando alle cerimonie del Memorial Day del 24 e 25 aprile, che si prevede possano portare a manifestazioni e conseguenti disagi. Si tratta di una ricorrenza volta a commemorare i 24.213 militari caduti per “difendere lo Stato di Israele” e le 4.255 vittime del terrorismo. Alcuni ministri, tuttavia, hanno annullato la loro presenza ai diversi eventi dopo che familiari e parenti delle vittime hanno richiesto che le autorità rimangano "lontane dalle tombe dei loro cari", come forma di protesta contro i rappresentanti della coalizione che avrebbero dovuto partecipare alle cerimonie nei cimiteri militari. Altri ministri, come quello della Sicurezza nazionale di estrema destra, Itamar Ben Gvir, hanno insistito per partecipare alle cerimonie in cui probabilmente dovranno affrontare qualche forma di protesta da parte di alcuni parenti dei caduti. Inoltre, un gruppo che rappresenta i soldati riservisti che protestavano contro la riforma giudiziaria, ha invitato i suoi attivisti a non manifestare contro le riforme radicali durante il Memorial Day. (segue) (Res)