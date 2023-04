Sisma 2016: commissario Castelli, a Borrano in conclusione analisi tecniche, dopo le soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La struttura commissariale "ha avviato un’interlocuzione con la Protezione Civile nazionale al fine di condividere le scelte che dovranno essere assunte dopo la conclusione delle indagini, prevista per il prossimo mese di giugno". Lo ha dichiarato il Commissario straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione, Guido Castelli, che questa mattina a Civitella del Tronto ha partecipato a una riunione operativa per verificare lo stato dell'arte sulla frana della frazione di Borrano. Erano presenti all'incontro il sindaco, Cristina Di Pietro, il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, il direttore dell’Usr Abruzzo Vincenzo Rivera e alcuni consiglieri comunali. Nel corso della riunione è stato fatto il punto della situazione e sono state programmate le attività conclusive da compiere. Lo studio di approfondimento è in fase di ultimazione da parte del professor Nicola Sciarra, del dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara e dei tecnici della Struttura commissariale coordinati dal geologo Gianni Scalella. Sono stati già svolti numerosi sopralluoghi e una campagna di appositi studi specialistici. Tale studio si è reso possibile sulla base delle risultanze del monitoraggio autorizzato dalla Protezione civile nel 2017 che ha installato anche inclinometri per la costante registrazione del cinematismo in atto. (segue) (Rin)