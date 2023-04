Sisma 2016: commissario Castelli, a Borrano in conclusione analisi tecniche, dopo le soluzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scenari sono essenzialmente due: consolidamento del versante, ove tecnicamente possibile oltre che economicamente sostenibile o, in alternativa, la delocalizzazione delle abitazioni sovrastanti l'area dove è attivo movimento franoso. “Le norme già esistono - ha aggiunto Castelli - si tratta solo di attendere le conclusioni dello studio e poi mettere al lavoro i tecnici per la stesura urgente dei provvedimenti. Il principio fondamentale che dobbiamo rispettare è quello della prevenzione, supportata da analisi tecniche e scientifiche che hanno l'obiettivo di garantire la massima sicurezza di chi vive i nostri territori”. Il sindaco di Civitella del Tronto ha ricordato che il piano attuativo della frazione di Ponzano è stato il primo ad essere approvato nel territorio dell’intero cratere sismico dell’Appennino centrale. “Le norme esistenti, è bene evidenziarlo, sono il frutto dell’esperienza vissuta proprio a Civitella del Tronto. I tecnici comunali, quelli dell’Usr e quelli della Struttura commissariale hanno maturato nel corso degli ultimi anni un bagaglio di conoscenze, tecniche e di prassi legislativa, che permetteranno di dare concrete risposte non appena gli studi scientifici verranno conclusi”, ha commentato il sindaco Di Pietro. (Rin)