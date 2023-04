Corea del Nord: Usa sanzionano tre individui per attività illegali a sostegno di Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di tre persone impegnate in attività finanziarie illegali, a sostegno della Corea del Nord. In una nota, il Tesoro ha spiegato che i tre individui avrebbero “rubato” criptovalute e ottenuto impieghi nel campo della sicurezza cibernetica e della tecnologia per l’informazione (It), al fine di generare illegalmente proventi e sostenere così i programmi militari di Pyongyang. “La Corea del Nord continua a sfruttare le criptovalute e reti finanziarie illegali per finanziarie la propria attività: gli Stati Uniti rimangono impegnati a contrastare queste pratiche in ogni modo possibile”, ha detto il sottosegretario al Tesoro con delega al terrorismo e all'intelligence finanziaria, Brian Nelson. In particolare, le misure hanno colpito il cittadino cinese Wu HuiHui per avere fornito sostegno alle attività condotte dagli hacker nordcoreani del Lazarus Group. Le sanzioni hanno anche colpito Cheng Hung Man, un associato di Wu, e il cittadino nordcoreano Sim Hyon Sop, rappresentante della società Korea Kwangson Banking Corp (già sanzionata in precedenza). (Was)