Armenia: Orsini (Fi), 24 aprile ricorrenza inizio del genocidio degli armeni

- Il 24 aprile cade una ricorrenza tragica: quel giorno iniziò il primo dei grandi orrori del 1900, il genocidio degli armeni, dal quale trasse ispirazione lo stesso Hitler per la "soluzione finale". Lo ha detto Andrea Orsini, membro del comitato di Presidenza di Forza Italia. "Per la prima volta un popolo intero fu oggetto di un vero e proprio programma di eliminazione su base etnica, per la prima volta si tentò di far perdere la memoria di un popolo, un popolo antico e illustre, dalla storia dell'uomo. Ricordare oggi il genocidio armeno, a 108 anni di distanza, tenere accesa quella fiamma eterna della memoria ad Erevan alla quale anch'io ebbi il privilegio di rendere omaggio in passato, significa non soltanto inchinarci alla memoria delle vittime innocenti, ma anche affermare ancora una volta l'impegno solenne combattere una battaglia culturale e politica perchè simili tragedie non abbiano più a ripetersi", si legge in una nota di Orsini. "Oggi l'Armenia è un paese libero e democratico, una nazione cristiana che rivendica legittimamente la sicurezza dei suoi confini, mentre le comunità armene nel mondo sono realtà qualificate ed apprezzate: particolarmente stretto il legame fra il nostro paese e la comunità armena in Italia. Alla nazione armena e alla comunità in Italia mi stringo in questo giorno di dolore. Credo che sia giusto rivolgere un appello a tutti i protagonisti della regione del Caucaso, con i quali l'Italia ha rapporti cordiali e costrittivi, perché il popolo armeno possa vivere in pace nella sua terra", conclude Orsini. (Res)