Iran: proteste, da Usa nuove sanzioni nei confronti di cinque funzionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di alcuni funzionari delle forze dell’ordine e del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran, i cosiddetti pasdaran. In una nota, il Tesoro ha spiegato che le misure sono state decise a fronte della brutale repressione avviata dalle autorità di Teheran contro i manifestanti che a settembre hanno iniziato a protestare contro il mancato rispetto dei diritti umani nel Paese, dopo la morte di Mahsa Amini. Le sanzioni hanno anche colpito il nuovo segretario del Consiglio supremo dell’Iran per il cyberspazio, Seyyed Mohammad Amin Aghamiri. “Il popolo iraniano merita di avere la garanzia del rispetto della libertà di espressione, senza timore di violenza o censura”, ha detto il sottosegretario al Tesoro Usa con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Nello specifico, le sanzioni hanno colpito tre esponenti dei pasdaran: il vice comandante della divisione responsabile delle province di Sistan e Baluchistan, Parciz Absalan; il vice ispettore delle forze di terra, Amanollah Goshtasbi; e il brigadier generale Ahmed Khadem Seyedoshohada. In aggiunta, le misure hanno interessato il capo dell’unità della polizia di Teheran per il controllo delle proteste, Salman Adinehvand. (Was)