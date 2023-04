Trasporti: ministero Lavoro, oltre 20 milioni di bonus erogati in sette giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 21 i milioni di euro (20.971.218 euro) messi a disposizione in una sola settimana dal Bonus Trasporti per cittadini con reddito 2022 non superiore a 20mila euro. Contributi che per lo più vanno a favore dell’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico mensili, plurimensili e annuali da parte di giovani under 30: il 23,39 per cento dei richiedenti ha infatti meno di 19 anni, mentre la fascia d’età tra i 20 e i 29 anni è quella percentualmente più rilevante, con il 36,59 per cento dei buoni emessi. Si conferma in questo modo il trend registrato fin dalle prime ore di avvio della piattaforma dedicata al bonus Trasporti del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha fatto registrare oltre un milione di visite. Il 73,9 per cento degli utenti transitati all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it ha poi effettuato il login per navigare nell’area riservata e procedere alla richiesta del contributo. (segue) (Com)