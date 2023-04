Trasporti: ministero Lavoro, oltre 20 milioni di bonus erogati in sette giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 14 del 24 aprile 2023, sono stati 426.775 i bonus richiesti, di cui 381.632 quelli emessi al netto dei voucher annullati o rifiutati; 106.991 i bonus riscattati, per un valore complessivo di 5.293.266 euro. Nel corso della prima settimana di erogazione, rispetto alla prima rilevazione a poche ore dalla riapertura della piattaforma, sono aumentate le aziende per le quali è stato emesso almeno un bonus (836) ma non cambia la graduatoria di quelle scelte dagli utenti: Trenitalia resta in prima posizione, seguita da Atm e Trenord. Nonostante i volumi fatti registrare, nel corso della settimana, la piattaforma ha risposto in modo positivo anche ai picchi nelle richieste di login, verificatisi in genere tra le 8 e le 9 del mattino. Si ricorda che per la richiesta del Bonus Trasporti 2023 è necessario accedere - tramite Spid o Carta di Identità Elettronica (Cie) - sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it, all’interno della quale è possibile trovare il link alle Faq aggiornate e all’Urp online del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (Com)