Algeria: un terrorista si arrende alle forze armate del Paese

- Un uomo sospettato di appartenere ai gruppi terroristici attivi nel Sahel, si è arreso ieri alle autorità militari dell’Algeria a Bordj Badj Mokhtar, nell’omonima provincia meridionale, vicina al confine con il Mali. Lo ha reso noto un comunicato stampa diffuso dal ministero della Difesa algerino, in cui si specifica che la mossa rientra nel quadro della lotta al terrorismo ed è il risultato degli sforzi profusi dai servizi di sicurezza dell'Esercito nazionale popolare. Stando a quanto riferito, l’individuo in questione è stato identificato come Kadir Khalifa detto “Blech”, e si era unito ai gruppi terroristici attivi nella regione del Sahel nel 2017. "Il suddetto terrorista aveva con sé un fucile mitragliatore, un fucile mitragliatore tipo Kalashnikov, tre caricatori di munizioni e tre strisce di munizioni, un sistema di comunicazione satellitare, nonché un quantitativo di munizioni di diversi calibri e vari effetti personali", si legge nel comunicato. (Ala)