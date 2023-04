© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan: rivolta di gennaio 2022, l’ex capo dell’intelligence Masimov condannato a 18 anni - L’ex primo ministro del Kazakhstan Karim Masimov è stato condannato a 18 anni di carcere per il suo ruolo nel “tentativo di colpo di Stato” del gennaio del 2022, quando una violenta rivolta ha scosso le maggiori città del Paese centrasiatico provocando la morte di 238 persone, tra cui 19 agenti di polizia. La sentenza è stata comminata dai giudici del tribunale penale di Astana al termine di un processo celebrato a porte chiuse. Capo della Commissione per la sicurezza nazionale (Knb) all’epoca dei fatti, Masimov è stato ritenuto colpevole di alto tradimento, di sedizione violenta e di abuso di potere assieme ai suoi vice Anuar Sadikulov, Daulet Yergozhin e Marat Usipov. I primi due sono stati condannati a 15 anni di carcere, il terzo a tre anni. Per tutti, inoltre, è stata stabilita l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e una multa da 24 milioni di dollari complessivi. (Res)