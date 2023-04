Regno Unito: avvocati richiedenti asilo, accordo con Ruanda "illegale e non sicuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano del Regno Unito di inviare in Ruanda i migranti in attesa di richiesta d'asilo “è illegale” perché il Paese dell'Africa orientale “non è sicuro”. Lo hanno dichiarato oggi alla Corte d'appello di Londra gli avvocati di un gruppo di richiedenti asilo. Raza Husain, uno dei legali, ha detto alla Corte d'appello che il Ruanda è uno Stato autoritario a partito unico che non tollera l'opposizione e imprigiona, tortura e uccide gli oppositori. Il governo guidato da Rishi Sunak vuole inviare migliaia di migranti in Ruanda come parte di un accordo da 140 milioni di sterline (158 milioni di euro) concordato lo scorso anno, e considera il piano fondamentale per scoraggiare i richiedenti asilo che arrivano illegalmente nel Regno Unito attraverso la Manica.(Rel)