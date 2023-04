Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Donbass le piogge trasformano le trincee in ruscelli e il fango tormenta i fanti. In queste condizioni l'annunciata offensiva di primavera, pianificata dallo Stato maggiore ucraino, non può ancora partire. Solo quando i campi saranno asciutti, - e dunque tra qualche settimana - i corazzati e le truppe di Kiev potranno davvero partire all'attacco. (Rum)