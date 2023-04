Sudan: Onu evacua personale da Khartum e da altre zone del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno evacuato centinaia di membri del personale e di suoi dipendenti da Khartum e da altre località del Sudan. Lo ha affermato un portavoce del segretario generale Antonio Guterres. "Il segretario generale accoglie con favore il trasferimento temporaneo sicuro di centinaia di membri del personale delle Nazioni Unite e dipendenti e personale associato da Khartum e da altre località del Sudan. Apprezza la cooperazione di tutte le parti in Sudan per consentire lo svolgimento dell'operazione senza incidenti. Il segretario generale ribadisce il suo appello alle parti affinché cessino immediatamente le ostilità e consentano l'evacuazione di tutti i civili dalle zone colpite dai combattimenti", afferma in una nota Farhan Haq, vice portavoce di Guterres. "Il segretario generale afferma la continua dedizione delle Nazioni Unite a stare al fianco e lavorare per il popolo sudanese, a pieno sostegno dei suoi desideri per un futuro pacifico e sicuro e un ritorno alla transizione democratica. Le Nazioni Unite svolgeranno il proprio lavoro con il proprio personale, sia all'interno che all'esterno del Sudan. Il segretario generale continuerà a usare i suoi buoni uffici, in stretto coordinamento con i nostri partner, per allentare le tensioni e stabilire un cessate il fuoco duraturo", conclude la dichiarazione.(Was)