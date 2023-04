Difesa: media, Israele fornirà all'Azerbaigian due satelliti per 120 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele gode di ottimi rapporti con l'Azerbaigian e, nel corso degli anni, ha venduto tecnologia militare avanzata a Baku per un valore di miliardi di dollari. Una recente indagine di "Haaretz" ha rilevato la presenza di numerosi voli cargo in viaggio da Baku verso una pista di atterraggio in Israele, nei pressi di Eilat, utilizzata per l'esportazione di esplosivi. Secondo quanto riportano i media, Israele ha esportato una vasta gamma di attrezzature militari, dal fucile Tavor alla sua tecnologia più sofisticata, inclusi radar, sistemi di difesa aerea, missili anticarro e balistici, navi e una varietà di droni. Le aziende israeliane hanno anche fornito tecnologia di spionaggio avanzata tra cui sistemi di monitoraggio delle comunicazioni di Verint e spyware Pegasus del gruppo Nso, strumenti che sono stati utilizzati anche contro giornalisti, comunità Lgbt e attivisti per i diritti umani in Azerbaigian, evidenzia “Haaretz”. Lo scorso 20 aprile, il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, e il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, si erano incontrati a Baku per discutere di sfide strategiche comuni, sicurezza regionale e lotta al terrorismo. In quell'occasione il ministro degli Esteri israeliano aveva scritto sul suo profilo Twitter che l'incontro con il presidente azero era stato "ottimo" e si era congratulato con Aliyev per aver preso la decisione di aprire un'ambasciata in Israele, "la prima di un Paese musulmano sciita", scelta volta a rafforzare ulteriormente l'alleanza politica ed economica tra Azerbaigian e Israele. (Res)