Sudan: Guterres, rimoduliamo nostra presenza ma non lasciamo il Paese

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è tornato a chiedere una cessazione definitiva dei combattimenti in Sudan "il ​​prima possibile", assicurando che le Nazioni Unite continueranno a operare nel Paese rimodulando la loro presenza per continuare a sostenere il popolo sudanese. “Sia chiaro: le Nazioni Unite non lasceranno il Sudan. Il nostro impegno è nei confronti del popolo sudanese a sostegno dei suoi desideri per un futuro pacifico e sicuro. Siamo con loro in questo momento terribile", ha detto Guterres nel suo discorso di apertura alla riunione odierna del Consiglio di sicurezza, dedicata al tema del multilateralismo. “La violenza deve finire. Si rischia una catastrofica conflagrazione all'interno del Sudan che potrebbe inghiottire l'intera regione e non solo. Condanno fermamente il bombardamento indiscriminato di aree civili, comprese le strutture sanitarie. Chiedo alle parti di interrompere le operazioni di combattimento in aree densamente popolate e di consentire operazioni di aiuto umanitario senza ostacoli. I civili devono poter accedere a cibo, acqua e altri rifornimenti essenziali ed evacuare dalle zone di combattimento", ha affermato Guterres, riferendo di essere in costante contatto con le parti in conflitto e di averle invitate ad allentare le tensioni e a tornare al tavolo dei negoziati. "Continueremo i nostri sforzi con i nostri partner per garantire una cessazione definitiva dei combattimenti il ​​prima possibile. Lavorando con le organizzazioni umanitarie sul campo, stiamo riconfigurando la nostra presenza in Sudan per consentirci di continuare a sostenere il popolo sudanese. (...) Ho autorizzato il trasferimento temporaneo sia all'interno che all'esterno del Sudan di parte del personale delle Nazioni Unite e di famiglie. Invito tutti i membri del Consiglio a esercitare la massima leva con le parti per porre fine alla violenza, ristabilire l'ordine e riprendere il cammino della transizione democratica. Dobbiamo tutti fare tutto ciò che è in nostro potere per tirare indietro il Sudan dall'orlo dell'abisso", ha concluso. (Was)