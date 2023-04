Onu: Lavrov, ci siamo avvicinati "a una linea pericolosa" come nella guerra fredda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esattamente come durante la guerra fredda, il mondo si è avvicinato "a una linea pericolosa", e forse anche peggiore. È quanto affermato dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando in una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu. "La situazione è aggravata dalla perdita di fiducia nel multilateralismo, quando l'aggressione finanziaria ed economica dell'Occidente distrugge i benefici della globalizzazione, quando gli Stati Uniti e i suoi alleati abbandonano la diplomazia e chiedono di chiarire le relazioni sul campo di battaglia", ha osservato il diplomatico russo. "Le voci delle forze responsabili, le chiamate a mostrare saggezza politica, a rilanciare la cultura del dialogo sono soffocate da coloro che sono impegnati a minare i principi fondamentali della comunicazione interstatale", ha proseguito Lavrov. Il ministro russo ha esortato i Paesi a "ritornare alle origini", ossia al rispetto degli obiettivi e dei principi della carta dell'Onu "in tutta la loro diversità e interconnessione".(Rum)