Roma: guasto tubatura a Torpignattara, strada quasi asciutta e traffico regolare

- Traffico regolare e asfalto quasi completamente asciutto in via di Torpignattara, a Roma, dopo la rottura di una tubatura all'altezza del civico 99 intorno alle 10:00 di questa mattina. Sulla strada si era riversato un fiume di acqua, con la conseguente chiusura della fornitura idrica in negozi e case del quartiere. Al momento i tecnici di Acea sono al lavoro per ripristinare il danno e rimettere la strada in sicurezza. La via, a quanto si apprende, rimarrà interdetta al traffico per un paio di giorni mentre la fornitura idrica dovrebbe essere ripristinata entro mezzanotte. Per garantire la fornitura del servizio idrico nella zona, Acea ha predisposto tre autobotti posizionate in via di Torpignattara angolo via Aicardi, in piazza della Marranella e in viale Filarete.(Rer)