Ucraina: Lavrov, non possiamo considerare "questione ucraina" fuori da contesto geopolitico

- Non si può considerare la "questione ucraina" isolandola dal contesto geopolitico. Ad affermarlo è stato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Oggi tutti capiscono, anche se non tutti ne parlano ad alta voce, che non si tratta affatto dell'Ucraina, ma di come le relazioni internazionali si svilupperanno ulteriormente", ha osservato Lavrov nel corso di una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Per il ministro russo, ci sono due modi di tale sviluppo: "attraverso la formazione di un consenso stabile basato sull'equilibrio e sugli interessi o attraverso la promozione aggressiva ed esplosiva dell'egemonia. Quindi non è possibile considerare la questione ucraina in isolamento dal contesto geopolitico". Lavrov ha ricordato che la Russia ha spiegato i compiti che persegue nell'ambito dell'operazione militare speciale: "eliminare le minacce create dalla Nato alla nostra sicurezza" e "proteggere le persone (...) dalle minacce dirette del regime di Kiev di sterminio ed espulsione dal territorio dove hanno vissuto i loro antenati". (Rum)