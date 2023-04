Ue: Corte conti, finanziamenti Ue su digitale nelle scuole italiane potrebbero essere usati meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanziamenti dell’Ue per sostenere il potenziamento della digitalizzazione delle scuole non hanno prodotto tutto l’impatto atteso, soprattutto perché negli Stati membri è mancato un orientamento strategico nel loro utilizzo. E' quanto emerge da una nuova relazione della Corte dei conti europea. Tra il 2014 e il 2026 sono stati o verranno erogati importi significativi attraverso vari programmi dell’Ue per sostenere l’istruzione digitale. Le sole risorse assegnate nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza post-pandemico ammonteranno ad oltre 11 miliardi di euro. “La pandemia di Covid-19 ha mostrato che i sistemi scolastici di quasi tutti gli Stati membri non erano ben preparati per la didattica a distanza”, ha dichiarato Pietro Russo, il membro della Corte responsabile dell’audit. “In effetti, le connessioni Internet delle scuole erano spesso inadeguate e mancavano apparecchiature digitali per studenti e insegnanti. L’Ue ha piani ambiziosi per l’istruzione digitale e può aiutare le scuole in questo sforzo per sfruttare maggiormente la tecnologia. Riteniamo tuttavia che i finanziamenti dell’Ue potrebbero essere usati meglio”. (segue) (Beb)