Ue: Corte conti, finanziamenti Ue su digitale nelle scuole italiane potrebbero essere usati meglio (2)

- Per esaminare i progressi della digitalizzazione delle scuole, gli auditor della Corte hanno visitato sei Stati membri nel 2022 (Germania, Grecia, Croazia, Italia, Austria e Polonia), constatando che le azioni finanziate dall’Ue avrebbero potuto produrre un maggiore impatto se fossero state meglio integrate nelle strategie nazionali o regionali per la digitalizzazione delle scuole. Nella maggior parte dei casi, i progetti finanziati dall’Ue hanno fornito le realizzazioni desiderate. Tuttavia, talvolta i finanziamenti dell’Ue hanno semplicemente sostituito fondi nazionali che erano già stati assegnati. Una delle ragioni per cui le scuole spesso non hanno potuto utilizzare al meglio i fondi dell’UE è che non sono state sufficientemente coinvolte nella definizione delle loro necessità in termini di digitalizzazione. Per di più, molte scuole non erano a conoscenza del sostegno offerto dall’Ue. Numerosi istituti scolastici segnalano tuttora la carenza di attrezzature oppure ulteriori necessità di formazione degli insegnanti. Gli auditor dell’Ue hanno constatato inoltre che spesso è mancato un approccio comune all’uso delle nuove tecnologie in aula, per cui le scuole non hanno potuto sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte dalla digitalizzazione. (segue) (Beb)